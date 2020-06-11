Trabzon'daki "Tünel Akvaryum"un detayları belli oldu
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Trabzon'daki "Tünel Akvaryum"un detayları belli oldu

Trabzon'da, Ortahisar Belediyesinin su altındaki canlıların tanıtılması ve bölge turizminde alternatif oluşturulması amacıyla hazırladığı Tünel Akvaryum Projesi'nin detayları belli oldu.

Trabzon'daki
11.06.2020 13:55 | Son Güncelleme: 11.06.2020 13:58

Trabzon'da, Ortahisar Belediyesinin su altındaki canlıların tanıtılması ve bölge turizminde alternatif oluşturulması amacıyla hazırladığı Tünel Akvaryum Projesi'nin detayları belli oldu.

Ortahisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tünel Akvaryum çalışmaları kapsamında sıra projenin en önemli ayaklarından biri olan akvaryum kısmının inşaatına geldi.

Bu konuyla ilgili görüşmelerini sürdüren Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Türkiye'de akvaryum inşası konusunda uzman bir firmadan sunum aldı.

Firma yetkilisinin yaptığı sunuma göre, Tünel Akvaryum'un girişi Zağnos Vadisi, çıkışı ise Tabakhane Vadisi tarafında yer alacak.

Girişin hemen ardından tatlı su canlıları için ayrılan bölüm gelecek. Bu bölümü ise sırasıyla teraryum, deneyim odası, dünya denizleri, köpek balığı gölü, keşif dünyası, dokun-keşfet, mağara, tünel akvaryum, hediyelik eşya ve çıkış bölümü takip edecek.

"Tünel Akvaryum Ortahisar'ımıza değer katacak bir proje"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Belediye Başkanı Genç, yer altında inşa edilen Tünel Akvaryum Projesi'nin Türkiye'de, hatta dünyada bir ilk olduğunu belirtti.

En kısa zamanda projenin hayata geçirileceğine dikkati çeken Genç, şöyle devam etti:

"Tünel Akvaryum Ortahisar'ımıza değer katacak bir proje. Son yıllarda iyice artan turizm faaliyetleri için oldukça cazip bir mekan haline gelecek. Doğal ve tarihi güzelliklerle bezenmiş Ortahisar'ımıza bu tür projeler kazandırmayı önemli görüyorum. Bizim turizm çeşitliliğini artıracak vizyon projelere ihtiyacımız var. "

"Hem Karadeniz'e has hem de dünya denizlerindeki canlıları sergileyeceğiz"

Turistlerin son yıllarda Batum, Ordu, Giresun gibi turizm merkezlerine kaydığını aktaran Genç, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla ilçemizi daha cazip hale getirmek ve mevcut turist potansiyelimizi daha da artırmak için yeni projelerin hayata geçirilmesine ihtiyaç var. Diğer yandan deniz ve balıkçılık şehri Trabzon'da böyle bir projenin olmaması bana göre çok büyük bir eksiklikti. Vatandaşlarımız birkaç deniz canlısı dışında hiçbirini tanımıyor. Yapacağımız akvaryumda hem Karadeniz'e has hem de dünya denizlerindeki canlıları sergileyeceğiz."

Genç, çocuklar, gençler ve yaşlılarda deniz canlılarıyla ilgili farkındalık oluşacağını belirterek, "Köpek balığı gibi belgesellerde seyrettiğimiz okyanus canlılarının birkaçını da burada görücüye çıkaracağız. Bunun için projenin önemli bir eksikliği ortadan kaldıracağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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