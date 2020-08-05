Trabzon'daki trafik kazasında yayaya çarparak ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı
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Trabzon'daki trafik kazasında yayaya çarparak ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı Akçaabat ilçesinde yayaya çarparak ölümüne sebep olan sürücünün tutuklandığını bildirdi.

Trabzon'daki trafik kazasında yayaya çarparak ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı
05.08.2020 21:11 | Son Güncelleme: 05.08.2020 22:20

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı Akçaabat ilçesinde yayaya çarparak ölümüne sebep olan sürücünün tutuklandığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Akçaabat ilçesinde meydana gelen kazada, araç sürücüsünün serbest bırakıldığı konusunda bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya sitelerinde "Trabzon'da yaya geçidinde yayayı ezen sürücü serbest" başlığı ile yayınlanan haberlerde yer alan iddialarla ilgili basın açıklamasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

1 Ağustos'ta meydana gelen trafik kazasında M.N'nin vefat etmesi nedeniyle araç sürücüsü E.A.S. hakkında, taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayla ilgili elde edilen ilk bulgular doğrultusunda araç sürücüsü hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Trafik kazasına ilişkin bazı kamera kayıtlarının sonradan tespit edilmesi ve tüm delillerin incelenmesinin ardından şüpheli gözaltına alınmış olup 5 Ağustos 2020 günü Akçaabat Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile tutuklanmıştır. Olayla ilgili soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: AA

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