Trabzon'daki Trafik Kazası

Trabzon'da otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybeden Caner Kocaman, toprağa verildi.



Çarşıbaşı ilçesine bağlı Yavuz Mahallesi Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Kocaman'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.



Kocaman'ın cenazesi, kılınan namazın ardından ilçedeki aile kabristanlığında toprağa verildi.



Caner Kocaman'ın 4 yaşındaki kardeşi Taner Kocaman'ın da yaklaşık 4 yıl önce evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.



İkinci kez evlat acısı yaşayan Bilal Kocaman, babası Musa Kocaman ile taziyeleri kabul etti.



N.K'nın kullandığı 06 FYZ 53 plakalı otomobilin 28 Ağustos'ta çarptığı bisikletteki Ömür Kocaman olay yerinde, kuzeni Caner Kocaman ise tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetmişti.