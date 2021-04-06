Tarihi vilayet binası restore ediliyor

Trabzon'da restorasyona alınan tarihi vilayet binası, yaklaşık 35 yıl sonra yeniden aslına uygun olarak hizmet vermeye hazırlanıyor.

Trabzon'da restorasyona alınan tarihi vilayet binası, yaklaşık 35 yıl sonra yeniden aslına uygun olarak hizmet vermeye hazırlanıyor.

Ortahisar ilçesinde 1857 yılında ahşap olarak inşa edilen vilayet binası, 1862'de zemin katında bulunan "Borçlular Hapishanesi"nde çıkan yangında zarar gördü. Cumhuriyet dönemine kadar birçok kez onarılan tarihi bina, yeniden kullanılmaya başlandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 15 Eylül 1924 yılında Trabzon'u ziyareti sırasında yıkılıp yeniden yapılması talimatını vermesinin ardından bina 1933 yılında yeniden inşa edilerek hizmete açıldı.

Uzun süredir Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü olarak kullanılan vilayet binası, Trabzon Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca 11 milyon 624 bin 141 lira sözleşme bedeliyle 25 Ocak'ta restorasyona alındı. Çalışmaların 2022 yılında haziran ayında tamamlanması bekleniyor.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AA muhabirine, Trabzon'un 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği, Yavuz Sultan Selim'in 22 yıl valilik yaptığı ve Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu çok önemli bir tarih şehir olduğunu söyledi.

Ustaoğlu, Trabzon'un tarih, medeniyet ve kültür şehri olduğunu ifade ederek, "Bu şehre yakışan da başta tarihi eserlerimiz olmak üzere kültürümüzün, medeniyetimizin, bize miras olarak bıraktığı kıymetli eserleri koruyarak onlara sahip çıkmamız gerekiyor. " dedi.

Trabzon vilayet binasının kentin sembol binalarından biri olduğunu dile getiren Ustaoğlu, "Vilayet binası, bizim en kıymetli eserlerimizden birisidir. Yüzyıllardır yönetim merkezi olmuş Trabzon'umuza yakışan bu tarihi eserlerimize sahip çıkmak ve gelecek kuşaklara aktarmak önem arz ediyor. İşte bu anlamda da İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun destekleriyle bu kıymetli eserimizi aslına uygun olarak tekrar valilik binası olarak kullanılmak üzere restorasyon sürecini başlattık." ifadelerini kullandı.

Tarihi bina, Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatı üzerine yeniden yaptırıldı

Ustaoğlu, yaklaşık 2 ay önce ihale süreci tamamlanan ve yer teslimi yapılan binanın valilik binası olarak hizmet vereceğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bina, Osmanlı İmparatorluğu döneminde farklı mimaride çeşitli dönemlerde hizmet vermiş ama daha sonra geçirmiş olduğu yangınla kullanılamaz hale gelmiş. Daha sonra tekrar onarılan bina, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1924'de Trabzon'u ziyareti sırasında vilayet binasının çok eski ve kullanılamaz halini görünce verdiği talimat üzerine yeniden 1933 yılında bu duruma getiriliyor. 1933 yılından 1987 yılına kadar valilik binası olarak hizmet veriyor ve daha sonra ihtiyaca cevap veremez hale geliyor."

Trabzon Valiliğinin bugünkü yerine taşındığını aktaran Ustaoğlu, "Şu anda kullandığımız yeni valilik binası yapılarak, 1987 yılında bina buradan taşınıyor. Bu bina, yıllardır Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü olarak kullanılıyordu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, binayı İçişleri Bakanlığına devretti, sağ olsun Bakanımız Süleyman Soylu ile görüşmelerimiz sonucunda burayı yeniden valilik makamı olarak kullanılmasına karar verildi. Bir yıl içerisinde restorasyonu tamamlanarak, aslına uygun olarak kullanıma başlayacağız." ifadesini kullandı.

Ustaoğlu, restorasyonun tamamlanmasının ardından valilik makamına yakın çalışan vali yardımcıları başta olmak üzere yazı işleri, özel kalem ve valiliğin direkt teması olduğu hizmet birimlerinin binaya en kısa sürede taşınacağını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Önder Kuloğlu