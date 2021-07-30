Trabzon'daki silahlı kavgada gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzon'daki silahlı kavgada gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Trabzon'daki silahlı kavgada gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel

Trabzon'un Hayrat ilçesinde 3 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Trabzon'un Hayrat ilçesinde 3 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Gülderen Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavganın büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin yaralandığı olayda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Of Adliyesine sevk edilen şüpheliler İ.B. (39) ve A.B. (24), savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Hayrat ilçesinde iki aile arasında başlayan kavganın büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine tarafların birbirine ateş açması sonucu yaralanan R.B. (50), K.B. (52) ve L.B. (62) kaldırıldıkları hastanede kaybetmişti. Hayati tehlikesi bulunan F.B'nin ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlham Aliyev Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Fatma Girik Oğulcan Engin Bergüzar Korel Bülent Serttaş
Spor Mesut Özil Metin Oktay Hakan Reçber Rıza Çalımbay Roger Schmidt
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trabzon'daki silahlı kavgada gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 23:43:46. #1.14#

title