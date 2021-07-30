Trabzon'daki silahlı kavgada gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Trabzon'un Hayrat ilçesinde 3 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Trabzon'un Hayrat ilçesinde 3 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Gülderen Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavganın büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin yaralandığı olayda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Of Adliyesine sevk edilen şüpheliler İ.B. (39) ve A.B. (24), savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Hayrat ilçesinde iki aile arasında başlayan kavganın büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine tarafların birbirine ateş açması sonucu yaralanan R.B. (50), K.B. (52) ve L.B. (62) kaldırıldıkları hastanede kaybetmişti. Hayati tehlikesi bulunan F.B'nin ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik