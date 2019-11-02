Trabzon'daki şiddetli yağış

02.11.2019 17:20

Trabzon'da dün etkili olan şiddetli yağışın ardından başlatılan hasar tespit ve temizlik çalışmaları sürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar ilçesine bağlı Pazarkapı Mahallesi'nde sağanak dolayısıyla iş yerlerinde hasar oluşan esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti, ekiplerin çalışmalarını inceledi.

Zorluoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, gece boyunca su birikintilerini tahliye eden ekiplerin bugün ise temizlik ve onarım çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tüm birimlerin sahada olduğunu ifade eden Zorluoğlu, şöyle konuştu:

"Sorunlara kalıcı çözmek bulmak için buradayız. Kadınlar Pazarı'nı yıkıyoruz zaten, yenileyeceğiz. Buradaki altyapı sorunlarını da kökünden çözeceğiz. İnşallah yapacağımız çalışmaların ardından bu problemler bir daha yaşanmayacak. Hasar tespitlerinin yapılıp esnaflarımızın zararının karşılanması için girişimde bulunacağız. Bu hususta bizatihi ilgili bakanlık ile görüşeceğim."

Zorluoğlu, yüksek kesimlerde de karla mücadele çalışmalarının yürütüldüğünü anlattı.

Vatandaşlara, kar yağışı nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için yayla ve mezraları terk etmeleri uyarısında bulunan Zorluoğlu, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekiplerinin Sürmene ilçesinin Kalecik, Lişit ve Büyükoba yaylaları, Araklı ilçesinin Yılantaş ve Demirtaş yaylaları, Çaykara ilçesinin Çayıroba ve Derindere mahalleleri ile Düzköy ilçesinin Yerlice Mahallesi ile Beypazarı Yaylası'na ulaşımı sağlayan yollarda karla mücadele çalışması gerçekleştirdiğini kaydetti.

Kaynak: AA