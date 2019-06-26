Trabzon'daki selde 11 bina yıkıldı, 14 bina ağır hasar gördü

Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe Mahallesi'nde 18 Haziran'da meydana gelen selin hasar tespit çalışmaları sürüyor. Selde 11 konut, iş yeri, depo ve kamu binası yıkılırken, 14 bina ise ağır hasar gördü.

Çamlıktepe Mahallesi'nde 18 Haziran'da aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel sonrası kaybolan 2 kişinin bulunması için 328 kişilik ekip, 9. günde arama çalışmalarını sürdürüyor. Güzergah boyunca arama faaliyetlerini sürdüren ekipler, kaya diplerinde de tarama yapıyor. 30 kişilik JAK timinin yanı sıra Trabzon, Samsun, Erzurum AFAD, Jandarma Sahil Güvenlik, Rize-Artvin Deniz Polisi, Erzurum Emniyet, Ordu İtfaiye, UMKE, 112, Kızılay, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Araklı Belediyesi, DSİ, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünden toplam 328 personelin katıldığı çalışmalarda 65 araç, 70 iş makinesi, 1 koordinasyon tırı, 1 bot, 1 helikopter ve 1 kadavra köpeği yer alıyor.

Selde büyük hasar gören Çamlıktepe Mahallesi'nde yapılan hasar tespit çalışmalarında 7 konut, 1 iş yeri, 1 depo ve 2 kamu binasının yıkıldığı, 11 konut ve 3 iş yerinin ağır hasar aldığı tespit edildi. 11 konutun az hasar gördüğü selde 5 konut ise hasar görmedi. Sel nedeniyle tarımsal ve hayvansal zararların meydana geldiği Çamlıktepe'de 7 büyükbaş, 3 küçükbaş hayvan telef oldu. Yeşilyurt Mahallesi'nde de etkili olan selde 25 kovan zarar gördü. Yeşilyurt'ta 30, Yüceyurt'ta 20, Çamlıktepe'de ise 60 dekar fındık arazisi zarar gördü. - TRABZON

Kaynak: İHA