Trabzon'daki Pınar Kaynak cinayetiyle ilgili 2 zanlı yakalandı
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Trabzon'daki Pınar Kaynak cinayetiyle ilgili 2 zanlı yakalandı

Trabzon'daki Pınar Kaynak cinayetiyle ilgili 2 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel

Trabzon'da, 4 yıl önce arazide cesedi bulunan Pınar Kaynak'ın öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Trabzon'da, 4 yıl önce arazide cesedi bulunan Pınar Kaynak'ın öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ortahisar ilçesinde Ağustos 2017'de Pınar Kaynak'ın (24) cesedinin bulunmasıyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, cinayete karıştığı tespit edilen 2 zanlının adreslerine operasyon düzenlendi.

Kaynak'ın üzerinde bulunan spermin 34 yaşındaki M.G'ye ait olduğunun belirlenmesi üzerine bu kişi ile zanlıya yardım ettiği belirlenen N.P. (47) gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Pınar Kaynak'ın cesedi, Ağustos 2017'de Ortahisar ilçesi eski hayvan barınağı yakınlarındaki arazide elleri zincire bağlı, göğsünden bıçaklanmış ve başı taşla ezilmiş şekilde bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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