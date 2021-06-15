Trabzon'daki parklar zararlılardan biyolojik mücadeleyle korunacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzon'daki parklar zararlılardan biyolojik mücadeleyle korunacak

Trabzon'daki parklar zararlılardan biyolojik mücadeleyle korunacak
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Trabzon'da park ve bahçelerdeki bitkiler, biyolojik mücadeleyle korunacak.

Trabzon'da park ve bahçelerdeki bitkiler, biyolojik mücadeleyle korunacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, kentteki park ve bahçelerde zararlı böceklere karşı kimyasal ilaç kullanımını azaltmak için biyolojik mücadele yapmaya karar verdi.

Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden ilk etapta getirtilen 2 bin 500 faydalı böcek, Ortahisar ilçesinde bulunan, 10 dekar büyüklüğündeki Fatih Parkı'na bırakıldı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Yahya Çavdar, AA muhabirine, bitkilere zarar veren böceklere karşı genellikle dünyada uygulanan en klasik yöntemin ilaçlı mücadele olduğunu söyledi.

İlaçlı mücadelenin insan sağlığı ve çevre için riskleri olduğunu belirten Çavdar, şöyle devam etti:

"Biz bu riskleri bertaraf edebilmek ve örnek uygulama yapabilmek adına Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsünde üretilen ve bu bölgedeki zararlı böcekleri tüketmeye uygun faydalı böcekleri temin ettik. Yaprak, unlu ve kabuklu bit türleri bitki yapraklarında emgi yaparak zarar veriyor. Salımı yapılan faydalı böcekler de bu zararlılarla beslenerek onları kontrol altına alıyor."

Çavdar, pilot uygulama olarak kent merkezindeki Fatih Parkı'nı seçtiklerini ifade ederek, 3 farklı türe ait 2 bin 500 faydalı böceğin salımını gerçekleştirdiklerini, parka toplamda 5 bin böcek bırakacaklarını aktardı.

Amaçlarının ilaç kullanımını minimuma düşürmek olduğunu kaydeden Çavdar, bu uygulama sonrasında başta Trabzon Botanik Park olmak üzere Zağnos Vadisi ve sahil rekreasyon alanlarında da uygulama yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

YOL VE TARIM ARAZİSİ ÜZERİNDE 1 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA YARIK OLUŞTU
YOL VE TARIM ARAZİSİ ÜZERİNDE 1 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA YARIK OLUŞTU
TRABZON'DA YABAN MERSİNİ EKTİ, YILLIK 100 BİN TL KAZANIYOR
TRABZON'DA YABAN MERSİNİ EKTİ, YILLIK 100 BİN TL KAZANIYOR
ADANA'DA TORBACILARA ŞAFAK OPERASYONU
ADANA'DA TORBACILARA ŞAFAK OPERASYONU
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Hande Erçel Enis Arıkan Acun Ilıcalı Erkan Petekkaya
Spor Ali Koç Ozan Tufan Çağlar Söyüncü Servet Yardımcı Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trabzon'daki parklar zararlılardan biyolojik mücadeleyle korunacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.06.2021 14:20:10. #1.13#

title