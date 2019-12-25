Trabzon'daki örtü yangınları devam ediyor
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Trabzon'daki örtü yangınları devam ediyor

Trabzon'da önceki akşam saatlerinde 11 ayrı ilçede başlayan örtü yangınları bugün 5 ilçe ve 17 ayrı noktada devam ediyor.

25.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:31
Trabzon'daki örtü yangınları devam ediyor

'da önceki akşam saatlerinde 11 ayrı ilçede başlayan örtü yangınları bugün 5 ilçe ve 17 ayrı noktada devam ediyor.

Örtü yangınlarının çıktığı ilçelerden biri olan ilçesinde rüzgarın da etkisi ile yangın kontrol altına alınamazken, ve Taşçılar mahallesindeki yangın hala sürüyor. Yangına arazözler ile zaman zaman müdahale edilirken, yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediği bildirildi.

(Ahmet Erdoğan/İHA)

Kaynak: İHA
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