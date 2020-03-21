Trabzon'daki koronavirüs önlemleri Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, koronavirüsle ilgili şehir genelinde etkin mücadele yapıldığını bildirdi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, koronavirüsle ilgili şehir genelinde etkin mücadele yapıldığını bildirdi.

Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın ve Türkiye'nin gündeminde olan koronavirüsle mücadele noktasında Büyükşehir Belediyesinin yoğun bir çalışma gerçekleştirdiğini aktardı.

Türkiye'nin zor ve meşakkatli bir dönemden geçildiğine işaret eden Zorluoğlu, "Şu ana kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sağlık Bakanlığımızın riyasetinde bu salgın hastalıkla ilgili olarak yapılan mücadele takdire şayan. Biz de Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak, hükümetimizin çizdiği çerçeve içerisinde yerel düzeyde bu mücadeleye tüm gücümüzle destek veriyoruz ve çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Zorluoğlu, koronavirüsün Türkiye'de görüldüğü ilk günden itibaren yoğun bir çalışma içerisine girdiklerine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Uzunca bir zamandır Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak çok önemli çalışmalar yürüttük. Bunların başında dezenfeksiyon çalışmaları geliyor. Halkımızın yoğun olarak bulunduğu otogarda, bizden destek isteyen kamu kurum ve kuruluşlarımızda, otobüs duraklarımız, ilçe belediye binalarımız, hastanelerimiz, aile sağlığı merkezlerimiz, muhtarlıklar, hükümet konakları, ilçe belediye binalarımızda etkin çalışma yürüttük. Halkın yoğun olarak bulunduğu meydanları da dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor."

Esnafı ve vatandaşı rahatlatacak ekonomik tedbirler de aldıklarının altını çizen Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Bilhassa Büyükşehir Belediyemizin kiracısı durumunda olanlara yönelik, hükümetimizin kararı ile kapanan iş yerlerine kapalı kaldıkları süre için herhangi bir kira söz konusu olmayacak. Kapanmamakla birlikte ekonomik olarak zorluk çeken yine bizim kiracımız işletmelerimizin de bize başvurmaları halinde kira alacaklarımızla ilgili onları rahatlatacak desteklerimiz olacak. Bu süreç içerisinde işgaliye bedelleri, ecrimisil gibi bize borçlu olan esnafımıza da kolaylık sağlayacağız. Yine koronavirüsle mücadele sürecinde hiç kimsenin suyu, borcu nedeniyle kesilmeyecek. Bununla beraber esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Sürecin işleyişine göre gerekli noktalarda yeni tedbirleri uygulamaya gayret edeceğiz."

Zorluoğlu, belediye otobüslerinin her gün dezenfekte edildiğini, ayrıca Şoförler Cemiyeti ile istişare içinde Trabzon'daki 729 dolmuşun da dezenfeksiyon işlemelerini yoğun bir gayretle gerçekleştirdiklerini belirtti.

Başkan Zorluoğlu, 65 yaş üstü yolcuların şubat ayına oranla mart ayında daha fazla yolculuk yaptığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Maalesef hastalık nedeniyle bir geriye gidiş olması gerekirken, otobüslerimizle seyahat sayısı biraz daha artmış. Dolayısıyla bu da şunu gösteriyor 65 yaş üstü vatandaşlarımız bu büyük salgının ve durumun ciddiyetinin farkında değiller. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyelerimizle birlikte bilinçlendirme noktasında çok önemli çalışmalar yaptık. Billboardlar yerleştirdik, birçok kitapçık dağıttık, sosyal medya araçlarını etkin şekilde bu maksatla kullandık. Maalesef Trabzon'da yaşlı insanlarımız bu büyük riskin farkında değil gibi. O bakımdan biz Meydan'daki tüm oturakların üzerine yazı da yazdık. Bu Türkiye genelinde çok da ses getirdi. Güzel bir çalışma ile insanların evlerine gitmelerini istedik ancak buna rağmen pek başarılı olamadık. Bunun üzerine Meydan bölgesi, Fatih Parkı, Atapark gibi halkımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerdeki banklarımızı kullanılmaz hale getirdik. Biz buradan yaşlı insanlarımızdan istirham ediyoruz, çok ciddi bir risk altındayız ülke olarak. Lütfen çok zaruri olmadıkça evlerinizden çıkmayın."

Süreci fırsata çevirmek isteyenlere karşı alınan önlemleri paylaşan Zorluoğlu, ayrıca sağlık çalışanlarına da özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: AA