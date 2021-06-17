Trabzon'daki kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzon'daki kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Trabzon'daki kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 1 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 1 kişi gözaltına alındı.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Akçaabat ilçesinde narkotik köpeğinin de katılımıyla M.B'nin evine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada, 275 gram esrar, 13 kök Hintkeneviri, piyade tüfeği, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 2 şarjör ve 142 parça çeşitli çaplarda mühimmat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Hülya Avşar Hande Erçel Acun Ilıcalı Farah Zeynep Abdullah
Spor Diego Ali Koç Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trabzon'daki kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.06.2021 22:19:58. #1.13#

title