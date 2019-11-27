Trabzon'daki hamsi şöleninde 3 ton hamsi tüketildi
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Trabzon'daki hamsi şöleninde 3 ton hamsi tüketildi

Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesinin (KTÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Hamsi Şöleni'nde, 3 ton hamsi tüketildi.

27.11.2019 13:54 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:54
Trabzon'daki hamsi şöleninde 3 ton hamsi tüketildi

'da, Teknik Üniversitesinin (KTÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Hamsi Şöleni'nde, 3 ton hamsi tüketildi.

Üniversitenin Kanuni Kampüsü'ndeki 15 Temmuz Demokrasi Alanı'nda gerçekleştirilen şölene, KTÜ Rektörü Prof. Dr. , Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Yaklaşık 150 görevli tarafından hazırlanan 3 ton hamsi, ızgara yapılarak ekmek, soğan, helva ve mandalina ile ikram edildi.

Hamsilerin tüketilmesinin ardından öğrenciler, kemençe eşliğinde horon oynadı, halay çekti.

Kaynak: AA
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