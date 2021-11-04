Trabzon'daki fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Trabzon'daki fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

AA / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel
Trabzon'daki fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

TRABZON (AA) - Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce adli makamlardan alınan arama kararının ardından Ortahisar ilçesindeki bir otele yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, fuhuş amaçlı bulundukları tespit edilen ve Türk vatandaşlığına geçmiş 3 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı.

Otel sahibi ve resepsiyon görevlileri de olmak üzere şüpheliler hakkında fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama suçlarından dolayı soruşturma başlatıldı.

AA / Hakan Burak Altunöz - Son Dakika Haberleri
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