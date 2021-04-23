Trabzon'daki filyasyon ekiplerinden ailesi karantinada olan çocuklara 23 Nisan sürprizi
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Trabzon'daki filyasyon ekiplerinden ailesi karantinada olan çocuklara 23 Nisan sürprizi

İhlas Haber Ajansı / BEKİR KOCA - Haberler | Sağlık

Trabzon'daki filyasyon ekiplerinden ailesi karantinada olan çocuklara 23 Nisan sürprizi Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü'nde görev yapan filyasyon ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gününde ailesi karantinada olan çocukların evine giderek onlara çeşitli hediyeler vererek sürpriz yaptı.

Trabzon'daki filyasyon ekiplerinden ailesi karantinada olan çocuklara 23 Nisan sürprizi

TRABZON - Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü'nde görev yapan filyasyon ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gününde ailesi karantinada olan çocukların evine giderek onlara çeşitli hediyeler vererek sürpriz yaptı.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Uğurlu Mahallesinde evlerinden çıkamayan çocuklara sürpriz ziyaret yaparak balon ve çikolata hediye eden filyasyon ekipleri böyle anlamlı günde onları unutmadıklarını belirttiler.

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki filyasyon ekibi koordinatörlerinden Dr. Emrah Akyüz, karantina dolayısıyla evde kalan çocuklara 23 Nisan günü sürpriz yapmayı planladıklarını belirterek "Nöbetimizde arkadaşlarımızla görüşerek son nöbetimizin 23 Nisan'a geleceğini, evde kalan çocuklara nasıl destek verebileceğimizi konuştuk. Bu bağlamda ortak bir karar vererek aramızda para toplayarak karantinada evde kalmak zorunda kalan çocuklara 23 Nisan günü balon, çikolata hediye etmeyi düşündük" dedi.

Ortahisar İlçe Sağlık Müdürlüğünde filyasyon ekibinde görevli Diş Hekimi Ebru Hoşver de karantinada olan çocukları ziyaret ederek kendilerine balon ve çikolata hediye ettiklerini belirterek "Bugün hem hüzünlü hem güzel bir şey. 23 Nisan'da çocuklar coşkuyla oynayıp bugünü kutlayacaktı ancak hepsi evdeler. Bugün birazcık yüzlerine tebessüm getirebilelim diye arkadaşlarımızla aramızda karar verdik balon, çikolata aldık gittiğimiz evlerdeki çocuklara dağıtıp, onların günlerine birazcık güzellik katalım, dedik. Balon ve çikolataları karantinada pozitif hasta olanların çocuklarına hediye ettik. Bazen pozitif çocuk hastalarımız da oluyor onlara da hediye ettik. Umarım sayılar düşer" diye konuştu.

Kendilerine hediye edilen balon ve çikolatalara sevindiklerini belirten İlköğretim 5. sınıf öğrencisi Ebrar Narşap, "Hepsine çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarıma maske takmayı sosyal mesafeye uymalarını öneririm" derken Muhammet Narşap, çok mutlu olduğunu söyledi.

Trabzon'daki filyasyon ekiplerinden ailesi karantinada olan çocuklara 23 Nisan sürprizi
Trabzon'daki filyasyon ekiplerinden ailesi karantinada olan çocuklara 23 Nisan sürprizi
Trabzon'daki filyasyon ekiplerinden ailesi karantinada olan çocuklara 23 Nisan sürprizi
Trabzon'daki filyasyon ekiplerinden ailesi karantinada olan çocuklara 23 Nisan sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR KOCA

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