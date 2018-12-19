Trabzon'daki Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresince (TOKİ) sürdürülen Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde ikinci etap alanında hak sahipleri ile anlaşmalara devam edildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, proje çerçevesinde 2 bin 315 hissedarın bulunduğu alanda 1364 hissedar ile anlaşma sağlanarak sözleşme imzalandığı belirtildi.

Böylece alanda bulunan hak sahiplerinin yüzde 59'u ile anlaşma sağlanmış olduğuna işaret edilen açıklamada, bu kapsamda hak sahiplerine nakit ve mahsuplaşma olarak 132,8 milyon lira ödeme yapıldığı kaydedildi.

Belediyenin Çömlekçi ikinci etapta yıkım çalışmalarını da sürdürdüğü aktarılan açıklamada, alanda bulunan 324 binadan 52'sinin yıkımının tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Çömlekçi ikinci etap kentsel dönüşüm alanındaki hak sahiplerine teşekkür etti.

Çömlekçi birinci etap kentsel dönüşüm alanında kamulaştırmaların tamamlanmasının ardından ikinci etap kentsel dönüşüm alanında anlaşma usulü ile satın alma işlemlerinin sürdürüldüğünü vurgulayan Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:

"Çömlekçi kentsel dönüşümü etap etap gerçekleştirilecek dev bir projedir. Oldukça yüksek maliyete sahip bu dev proje tamamlandığında Trabzon şehir merkezinin çehresi tamamen değişecektir. Çömlekçi birinci etapta olduğu gibi ikinci etapta da anlaşma ve yıkımların tamamlanmasının ardından her iki etap için hazırlanan projenin uygulamasına geçilecektir."

Kaynak: AA