Trabzon'daki cinayeti kanlı eldiven aydınlattı
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Trabzon'daki cinayeti kanlı eldiven aydınlattı

Trabzon'daki cinayeti kanlı eldiven aydınlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trabzon'da araç içerisinde silahla vurduğu akrabasını yine içinde bulunduğu araçla birlikte yakarak öldüren katil zanlısı müebbet hapisle cezalandırıldı.

Trabzon'da araç içerisinde silahla vurduğu akrabasını yine içinde bulunduğu araçla birlikte yakarak öldüren katil zanlısı müebbet hapisle cezalandırıldı.

Trabzon'un Yomra ilçesi Gülyurdu Mahallesi'nde 4 Mayıs 2020 tarihinde akşam 23.00 sıralarında dağ yolunda Soner Taşkın'ın (36) bir aracın içerisinde silahla vurulduktan sonra yakılarak öldürülmesiyle sonuçlanan cinayette tutuklu yargılanan Önder Taşkın (37) ve tutuksuz yargılanan N.A. (44) hakkında karar verildi.

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu yargılanan sanık Önder Taşkın salona Beşikdüzü T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlanırken, tutuksuz yargılanan şüpheli N.A. (44), maktulün yakınları ve tarafların avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Yomra'da gerçekleştirilen cinayetin ardından, ifadelerden ve delillerden yola çıkan jandarma ekipleri, cinayetin aydınlatılması için olay yerinde bulunan eldivenlerdeki kan örneklerini Ankara'da bulunan Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'na bağlı Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na göndermişti.

Mahkemenin cinayeti aydınlatmak için yürüttüğü kovuşturma kapsamında, olay yerine yakın bulunan kanlı eldivenlerden alınan kan örneklerinin Önder Taşkın'a ait olduğu ve yine eldivenlerin yakınında bulunan cep telefonun da Önder Taşkın'ın olduğu tespit edildi. N.A.'nın cinayetten bir saat sonra jandarmayı arayarak ihbarda bulunmasının ve Önder Taşkın'ın kıyafetlerini değiştirmiş bir şekilde sabaha karşı teslim olduğunu da değerlendirerek dosyaya delil olarak eklenmesinin ardından davayla ilgili karar verildi.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında tutuklu sanık Önder Taşkın'ın 'canavarca hisle kasten tasarlayarak öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme başkanı, cumhuriyet savcısının talebini reddederek sanık Önder Taşkın'ı 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapisle cezalandırıldı. Mahkeme tutuksuz yargılanan N.A.'nın ise beraatine hükmetti. - TRABZON

Trabzon'daki cinayeti kanlı eldiven aydınlattı
Trabzon'daki cinayeti kanlı eldiven aydınlattı
Trabzon'daki cinayeti kanlı eldiven aydınlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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