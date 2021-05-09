Trabzon'daki çiçekçilerde "Anneler Günü" mesaisi
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Trabzon'daki çiçekçilerde "Anneler Günü" mesaisi

Trabzon'daki çiçekçilerde 'Anneler Günü' mesaisi
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki tam kapanmada iş yerlerini kapatan çiçekçilerin yüzü, "Anneler Günü"nde güldü.

Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki tam kapanmada iş yerlerini kapatan çiçekçilerin yüzü, "Anneler Günü"nde güldü.

İçişleri Bakanlığının Anneler Günü dolayısıyla dün ve bugün 10.00-17.00 saatleri arasında iş yerlerini açmasına izin verdiği çiçekçiler, telefon ya da internet üzerinden aldıkları siparişleri yetiştirmeye çalıştı.

Kahramanmaraş Caddesi'nde 30 yıldır çiçekçilik yapan Ahmet İç, AA muhabirine, sipariş üzerine satış yaptığını söyledi.

Kovid-19 salgınından dolayı işlerin eskiye göre daha durgun geçtiğini belirten İç, "Yine de Allah'ın verdiği nimetlere şükredip çalışmaya devam edeceğiz. Bu Anneler Günü'nde de genellikle orkide tercih ediliyor. Buketler ikinci planda kaldı. Müşterilerimiz, bizlere internet veya telefon üzerinden ulaşabiliyorlar, istedikleri siparişe göre çiçek hazırlıyoruz." dedi.

İç, şehit anneleri başta olmak üzere tüm annelerin gününü de kutladı.

Esnaf Ali Göktopal ise 35 yıldır çiçek sektörünün içinde olduğunu ifade ederek, işini severek yaptığını dile getirdi.

Salgın nedeniyle "tam kapanma" sürecine denk gelen Anneler Günü'nde insanların evlerinde oldukları için istedikleri satışları yapamadıklarını kaydeden Göktopal, "2 gündür iş yerimizi açabiliyoruz ama insanlar dışarı çıkamadıkları için genellikle telefondan sipariş vermeyi tercih ediyorlar. İş yerine yürüme mesafesinde olan bazı müşterilerim ise çiçeklerini gelip alıyorlar. 2 yıldır bu şekilde Anneler Günü'nü kutluyoruz." diye konuştu.

Göktopal, çiçek almak isteyenlerin bütçesine göre tercih yaptığını ifade ederek, "30 liradan başlıyor çiçeklerimiz, herkes kendine göre bir ayarlama yapıyor. Bu özel günde müşterilerimizi mutlu etmeye çalışıyoruz." dedi.

Annelerin gününü kutlayan Göktopal, kurallara uyarak en kısa zamanda salgından kurtulmayı ve tekrar güzel günlere kavuşmayı beklediklerini belirtti.

Annesine çiçek almak için gelen Haluk Kaya da tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak, "Allah'tan annelerimize, uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum. Kutsal oldukları için anneme, güzel bir hediye almak için geldim. Tüm şehit annelerinin ellerinden öpüyorum, herkesin Anneler Günü'nü kutluyorum. Annem de her zaman bizim yanımızda olduğu için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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