Trabzon'daki Ayasofya Camii'ne yoğun ilgi

Trabzon'daki Ayasofya Camii'ne yoğun ilgi Arap ve yerli turistler ile evlenecek olan çiftler bugünlerde Ayasofya Camii'nin ziyaretçileri arasında yer alıyor Yaklaşık 2 yıl süren restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının ardından 28 Temmuz 2020 günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan...

Trabzon'daki Ayasofya Camii'ne yoğun ilgi

Arap ve yerli turistler ile evlenecek olan çiftler bugünlerde Ayasofya Camii'nin ziyaretçileri arasında yer alıyor

TRABZON - Yaklaşık 2 yıl süren restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının ardından 28 Temmuz 2020 günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans yöntemiyle açılışı yapılan Ortahisar Ayasofya Camii, pandemi süreci tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de olduğu gibi Trabzon'da da uygulanan 17 günlük tam kapanmanın ardından bugünlerde en yoğun günlerini yaşıyor. Özellikle Arap turistlerin daha yoğun olduğu Ayasofya Camii'ni yeni evlenecekler düğün fotoğrafı için de tercih ediyor.

Yeni evlenecek çiftlerin düğün fotoğrafı için genelde Ayasofya'yı tercih ettiğini belirten özel gün fotoğrafçısı Gözde Ayvaz, bugünlerde yoğunluk yaşadıklarını belirterek "Ayasofya'nın gerek mimarı yapısı gerekse Trabzon'un temsil eden bir yer olduğu için yeni evlenecek çiftler fotoğraf çekimi için genelde burayı tercih ediyorlar. Pandemi süreci tedbirleri kapsamında tam kapanmanın ardından buralara yoğunluk artmış durumda. Özellikle son 2 haftada beklemediğimiz bir yoğunluk oluştu. Tam kapanmanın ardından yaklaşık 15 çiftimizin fotoğrafını burada çektik diyebiliriz" dedi.

Ziyaretçilerden üniversite öğrencisi Ebru Ece Birşen ise Ayasofya'nın yenilenmiş haliyle daha başka bir güzel olduğunu ifade ederek, "Pandemiden önce bu kadar yeşil değildi, şimdi daha yeşil daha güzel. Restorasyon çalışmasında iç dizayn yenilenmiş, gayet güzel olmuş. Deniz manzarası açısından olsun içinin dizaynı olsun herkesin gezip görebileceği bir yer. Özellikle tavan kısmı eskileri andırdığından çok beğendim" diye konuştu.

Üniversite öğrencisi İlayda Çelik de "Daha önce gelmiştim. Önceye göre çok daha değişmiş gördüm. Şu an burada bir yoğunluk söz konusu, önceleri bu kadar yoğunluk yoktu. Ayasofya gerek çevre, gerek se dizayn olarak çok değişmiş" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Koca