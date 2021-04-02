Trabzon'daki Ayasofya Camii mavi görüntüsü ile büyüledi
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Trabzon'daki Ayasofya Camii mavi görüntüsü ile büyüledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Trabzon'daki Ayasofya Camii mavi görüntüsü ile büyüledi

Trabzon Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce 'Otizm Farkındalık Günü' kapsamında otizme farkındalık oluşturmak için 'Otizme Mavi Işık Yak' sloganıyla bir çalışma gerçekleştirildi.

Trabzon Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce 'Otizm Farkındalık Günü' kapsamında otizme farkındalık oluşturmak için 'Otizme Mavi Işık Yak' sloganıyla bir çalışma gerçekleştirildi.

"2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" kapsamında şehrin tarihi ve turistik yönden en gözde eserlerden biri olan Ayasofya Camii maviye büründü. Ayasofya Camii'nin mavi rengini gören vatandaşlar nedenini merak ederken diğer yandan cep telefonlarıyla görüntü almayı ihmal etmedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seha Sağlam, otizmin farkındalığını arttırmak için ışıklandırmanın amaçlarına katkı sağlamasını düşündüklerini belirterek, "Otizmli bireylerimizin ve ailelerimizin her zaman yanında olduğumuzu bilmelerini isteriz. Otizm alanındaki çalışmalarımızda Trabzon kamuoyunun da desteğini ve yardımlarını aldık, alıyoruz. Otizm alanında yakın gelecekte şehrimize güzel haberler vermeyi planlıyoruz, Otizmin farkındalığını arttırmak için gerçekleştirdiğimiz bu ışıklandırmanın amacımıza katkı sağlamasını umarım" dedi. - TRABZON

Trabzon'daki Ayasofya Camii mavi görüntüsü ile büyüledi
Trabzon'daki Ayasofya Camii mavi görüntüsü ile büyüledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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