Trabzon'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

13.11.2019 16:10 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:10

Trabzon'un Yomra ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kaşüstü Mahallesi'ndeki Dalçık Tüneli'nde, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 53 AAS 096 plakalı otomobil ile 35 AH 5757 plakalı tanker çarpıştı. Bu sırada 61 LG 496 plakalı panelvan da tankere arkadan çarptı.

Kazada, panelvanda bulunan E.S, A.S, S.S. ve E.Y. yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA