Trabzon'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 DDZ 671 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu'nun Pelitli Mahallesi mevkisinde otobüs durağı yakınında bekleyen H.Ç'nin kullandığı 34 VZ 2086 plakalı otomobile, daha sonra durakta yolcu indiren B.Y'nin kullandığı 61 TU 104 plakalı belediye otobüsüne arkadan çarptı.
Kazada, 34 DDZ 671 plakalı otomobildeki 2 kişi ve otobüste bulunan yolculardan 4'ü yaralandı.
Otomobilde sıkışan sürücü ve yanındaki kişi, kaza yerine gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Otomobildeki 2 kişi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı, diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik