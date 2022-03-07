Trabzon'da zincir marketlerde denetim

TRABZON Trabzon'un Ortahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde ürünlerde fahiş fiyat ile satışlara karşı denetimlerini sürdürüyor.

İlçe genelindeki zincir marketler de denetim yapan ekipler, market raflarındaki etiketleri inceleyerek aşırı fiyat artışı, gramaj eksikliği, etiket denetimi yaparken öte yandan marketlerin depolarını da kontrol etti.

Ortahisar Zabıta ekipleri tarafından öncesinde yapılan denetimlerde tutulan kayıtlar ile mevcut fiyatlar karşılaştırılarak fahiş fiyat artışı tespit edilen işletmeler için, yasal işlem başlatılmak üzere Ticaret İl Müdürlüğü'ne bilgi verilirken bir markettin deposunda rafında olmayan zeytin yağı ürünlerinin olduğu tespit edilerek işlem yapıldı.

Konu ile alakalı açıklama yapan Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "İlçemizde hiçbir şekilde karaborsaya göz açtırmayacağımızı söylemek isterim. Vatandaşlarımızı hileli satış yapan, stokçuluk yapan, hükümetimizin belirlemiş olduğu K.D.V indirimini uygulamayan kişilere geçit vermeyeceğiz" bilgisini paylaştı.