Trabzon'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 4 bin 850 lira çıktı
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Trabzon'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 4 bin 850 lira çıktı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin yakaladığı dilencinin üzerinden 4 bin 850 lira çıktı.

13.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:56
Trabzon'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 4 bin 850 lira çıktı

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yakaladığı dilencinin üzerinden 4 bin 850 lira çıktı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi'nde dilencilere yönelik çalışma başlattı.

Değirmendere Camisi önünde dilencilik yapanlara ilişkin şikayetleri değerlendiren ekipler, B.S'yi takibe aldı.

Ekipler tarafından yakalanan ve belediye binasına getirilen B.S'nin üstünde ve çantasında yapılan aramada, 4 bin 850 lira ele geçirildi.

Dilenciye, Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
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