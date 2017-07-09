Trabzon'da Zabıta Ekiplerinin Denetimleri

Trabzon Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince seyyar satıcı ve dilencilere yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.



Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, akaryakıt ve LPG istasyonları, alışveriş merkezleri, otoparklar gibi kamusal alanların denetimlerinin aralıksız sürdüğü, ayrıca işgaliye ve hafriyat denetimlerine de titizlikle devam edildiği belirtildi.



Açıklamada, ekiplerce Ortahisar ilçe merkezinde seyyar satıcı ve dilencilere yönelik de bir çalışma yapıldığına işaret edilerek, "Operasyon çerçevesinde tespit edilen unsurlar hakkında yasal işlem uygulandı." denildi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu da şehir merkezindeki seyyar sorununun yıllar önce çözüldüğünü belirterek, "Bu çerçevede denetimlerimiz aralıksız olarak sürmektedir. Yasaların bizlere verdiği görev ve sorumluluklar çerçevesinde 24 saat esasına dayalı olarak faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.