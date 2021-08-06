Trabzon'da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzon'da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" devam ediyor

Trabzon'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' devam ediyor
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Trabzon'da, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" sürüyor.

Trabzon'da, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" sürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığının öncülüğünde, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün koordinesinde yürütülen, Ortahisar Belediyesinin de paydaşı olduğu proje kapsamında organize edilen yüzme kursuna 7 bin 200 çocuğun katıldığı belirtildi.

Projeye 18 ilçeden katılan çocukların, Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzu, Sürmene İlyas Kılıç Yüzme Havuzu ve Of Yüzme Havuzu'na ücretsiz taşındığı da vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, deniz kenti Trabzon'da çocukların yüzmeyi öğrenmesinin çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Çocukların büyük çoğunluğunun yüzme bilmemesinin çok büyük eksiklik olduğunun altını çizen Genç, "Çocuklarımızın büyük çoğunluğunun yüzme bilmemesi sahil kenti Trabzon'a hiç yakışmıyor." ifadesini kullandı.

Genç, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi"ne Trabzon'dan 25 bin katılım hedefinin konulduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"İnşallah sezon bitimine kadar bu rakamı 61 bine çıkarırız. Hedefimiz bu. Ortahisar Belediyesi olarak muhtarlıklarımızla işbirliği yaparak mahallelerimizde yüzme öğrenmek isteyen çocuklarımızı tespit ediyoruz. Çocuklarımız bu şekilde hem sosyalleşiyorlar hem de yaz tatillerini yüzme sporuyla değerlendirmiş oluyorlar. Yüzme sporuyla daha sağlıklı ve zinde kalıyorlar. Yüzmeyi öğrenmek isteyen bütün çocuklarımıza destek vermeye hazırız. Yeter ki çocuklarımız boş zamanlarını yüzme gibi bir spor dalıyla geçirsinler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Tanju Özcan Ziya Selçuk Mustafa Varank Adil Karaismailoğlu
Magazin Onur Akay Şeyma Subaşı Şahan Gökbakar Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Eda Erdem Caner Erkin Abdullah Avcı Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trabzon'da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 17:53:27. #1.16#

title