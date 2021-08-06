Trabzon'da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" devam ediyor

Trabzon'da, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" sürüyor.

Trabzon'da, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" sürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığının öncülüğünde, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün koordinesinde yürütülen, Ortahisar Belediyesinin de paydaşı olduğu proje kapsamında organize edilen yüzme kursuna 7 bin 200 çocuğun katıldığı belirtildi.

Projeye 18 ilçeden katılan çocukların, Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzu, Sürmene İlyas Kılıç Yüzme Havuzu ve Of Yüzme Havuzu'na ücretsiz taşındığı da vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, deniz kenti Trabzon'da çocukların yüzmeyi öğrenmesinin çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Çocukların büyük çoğunluğunun yüzme bilmemesinin çok büyük eksiklik olduğunun altını çizen Genç, "Çocuklarımızın büyük çoğunluğunun yüzme bilmemesi sahil kenti Trabzon'a hiç yakışmıyor." ifadesini kullandı.

Genç, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi"ne Trabzon'dan 25 bin katılım hedefinin konulduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"İnşallah sezon bitimine kadar bu rakamı 61 bine çıkarırız. Hedefimiz bu. Ortahisar Belediyesi olarak muhtarlıklarımızla işbirliği yaparak mahallelerimizde yüzme öğrenmek isteyen çocuklarımızı tespit ediyoruz. Çocuklarımız bu şekilde hem sosyalleşiyorlar hem de yaz tatillerini yüzme sporuyla değerlendirmiş oluyorlar. Yüzme sporuyla daha sağlıklı ve zinde kalıyorlar. Yüzmeyi öğrenmek isteyen bütün çocuklarımıza destek vermeye hazırız. Yeter ki çocuklarımız boş zamanlarını yüzme gibi bir spor dalıyla geçirsinler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk