Trabzon'da yüz yüze eğitime 'kar' engeli

TRABZON'da kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime çarşamba günü ara verildi.

Trabzon Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında toplandığı belirtilerek, görülen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için kararlar alındığı bildirildi. Açıklamada, "Resmi ve özel tüm okullar ve eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine çarşamba günü ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malül ve engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelin de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın çarşamba günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı