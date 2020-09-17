Trabzon'da yürütülen projeler görüşüldü
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Trabzon'da yürütülen projeler görüşüldü

Trabzon'da yürütülen ve planlanan projelerin son durumuyla ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

Trabzon'da yürütülen projeler görüşüldü
17.09.2020 18:03 | Son Güncelleme: 17.09.2020 18:03

Trabzon'da yürütülen ve planlanan projelerin son durumuyla ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından (TTSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) düzenlenen toplantıda kentte yürütülen ve planlanan projeler görüşüldü.

Trabzon'un ulaşım ve diğer projelerinde KTÜ tarafından bilimsel fizibilite yapılması ve stratejik plan hazırlanması konusunda görüş birliğine varılan toplantıda, Erzincan-Gümüşhane-Trabzon demir yolunun bir an önce yatırım programına alınması ve Batum-Hopa demir yolunun da bölgenin stratejik önemine uygun olarak yapılması gerektiği vurgulandı.

Toplantıda konuşan AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Trabzon'un gelişmesinin bölge illerinin gelişimiyle orantılı olduğunu belirtti.

Ayvazoğlu, "Ayrıca Trabzon'un gelecek vizyonunun belirlenmesi üzerine önümüzdeki dönemlerde düzenlenecek toplantılarda ortaya çıkacak önerilerin raporlanmasıyla şehrimiz ve bölgemiz önemli bir stratejik belgeye ve bilgiye sahip olan ender şehirlerden biri haline gelecektir." ifadelerini kullandı.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı da üniversite ile şehir arasında güçlü bir bağ kurmaya çalışacaklarını belirterek, bilim insanlarının şehre ve bölgeye hizmet noktasında ellerinden gelen çabayı göstereceklerine inandıklarını aktardı.

TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu da bölgede sürdürülen ulaşım ve diğer projelerin görüşüldüğünü belirterek, kentin gelecek stratejisinin ortaya konulması bakımından verimli bir toplantı gerçekleştiğini kaydetti.

Kaynak: AA

AA Editörü - Hasan Taşcan
Hasan Taşcan
AA Editörü
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