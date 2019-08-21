Trabzon'da yorgun merminin isabet ettiği genç yaralandı

Trabzon'da yorgun merminin isabet ettiği genç yaralandı

Trabzon'da, evlerinin önünde otururken koluna yorgun mermi isabet eden genç, yaralandı.

21.08.2019 17:56
Trabzon'da yorgun merminin isabet ettiği genç yaralandı

Trabzon'da, evlerinin önünde otururken koluna yorgun mermi isabet eden genç, yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesine bağlı Tosköy Mahallesi'nde yaşayan İ.B'nin (15) koluna, dün akşam saatlerinde evlerinin önünde oturduğu sırada yorgun mermi isabet etti.

Kolundan yaralanan genç, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yapılan müdahale sonucu kolundaki mermi çıkarılan İ.B, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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