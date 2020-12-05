Trabzon'da yollar ve caddelerde sessizlik hakim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Trabzon'da yollar ve caddelerde sessizlik hakim

05.12.2020 10:21 | Son Güncelleme: 05.12.2020 10:33

Trabzon'da yollar ve caddelerde sessizlik hakim 2 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Trabzon'da da yollar ve caddeler sessizliğe büründü Dün akşam saat 21.00'de başlayan ve Pazartesi günü 05.

Trabzon'da yollar ve caddelerde sessizlik hakim

2 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Trabzon'da da yollar ve caddeler sessizliğe büründü

TRABZON - Dün akşam saat 21.00'de başlayan ve Pazartesi günü 05.00'e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Trabzon'da da yollar ve caddeler sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı tarafından Covid-19 tedbirleri kapsamında tüm yurtta hafta sonunun tamamı için sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesinin ardından Trabzon'da vatandaşlar evlerinde kaldı. Kısıtlamadan muaf olacak iş alanlarında çalışanlar dışında kentte sessizlik hakim olurken, şehrin en işlek yerlerinden biri olan ve çok sayıda yaya yoğunluğunun bulunduğu 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı boş kaldı. Trafik yoğunluğunun fazla olduğu Karadeniz Sahil Yolu'nda ise az sayıda araç geçişinin olduğu gözlendi.

Trabzon'da yollar ve caddelerde sessizlik hakim
Trabzon'da yollar ve caddelerde sessizlik hakim
Trabzon'da yollar ve caddelerde sessizlik hakim
Trabzon'da yollar ve caddelerde sessizlik hakim
Trabzon'da yollar ve caddelerde sessizlik hakim
Trabzon'da yollar ve caddelerde sessizlik hakim
Trabzon'da yollar ve caddelerde sessizlik hakim
Trabzon'da yollar ve caddelerde sessizlik hakim
Trabzon'da yollar ve caddelerde sessizlik hakim
Trabzon'da yollar ve caddelerde sessizlik hakim
Trabzon'da yollar ve caddelerde sessizlik hakim
Trabzon'da yollar ve caddelerde sessizlik hakim
Trabzon'da yollar ve caddelerde sessizlik hakim
Trabzon'da yollar ve caddelerde sessizlik hakim
Trabzon'da yollar ve caddelerde sessizlik hakim
Trabzon'da yollar ve caddelerde sessizlik hakim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN KÖSE

İlgili Haberler

Kocaeli'nin kalabalık yol ve caddelerine kısıtlama sessizliği hakim oldu
Kocaeli'nin kalabalık yol ve caddelerine kısıtlama sessizliği hakim oldu
Hafta içi kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boşaldı, Eskişehir'de sessizlik hakim oldu
Hafta içi kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boşaldı, Eskişehir'de sessizlik hakim oldu
Kısıtlamanın ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu
Kısıtlamanın ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Muhsin Fahrizade Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özge Özberk İrem Derici Kıvanç Tatlıtuğ Diego Armando Maradona
Spor Samatta Fuat Çapa Erol Bulut Fatih Terim Yılmaz Vural
Tüm Haberler Türk Aralık Kasımpaşa Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzon'da yollar ve caddelerde sessizlik hakim - Trabzon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 10:33:43. #1.15#
title