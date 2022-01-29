Trabzon'da yoldan site bahçesine düşen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
AA, Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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Trabzon'da yoldan site bahçesine düşen kamyonetteki 3 kişi yaralandı.
İPEKYOLU, VAN (AA) - Trabzon'da yoldan site bahçesine düşen kamyonetteki 3 kişi yaralandı.
Ortahisar ilçesine bağlı Mısırlı Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde seyreden 61 BT 696 plakalı kamyonet, kimliği öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yüksekten sitenin bahçesine yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan 3 yaralı, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.