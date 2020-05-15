Trabzon'da yoğun kullanılan caddelerde maske kullanımı zorunlu hale getirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Trabzon'da yoğun kullanılan caddelerde maske kullanımı zorunlu hale getirildi

Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, yoğun olarak kullanılan cadde ve sokaklarda vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirildi.

Trabzon'da yoğun kullanılan caddelerde maske kullanımı zorunlu hale getirildi
15.05.2020 21:00 | Son Güncelleme: 15.05.2020 21:00

Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, yoğun olarak kullanılan cadde ve sokaklarda vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında, olağanüstü toplandığı belirtildi.

Yayaların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklara yönelik toplantıda alınan tedbirler hakkında bilgilendirmede bulunulan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İlimizde kalabalık ve yoğun hareketliliğin gözlendiği, yayaların yoğun olarak kullandığı Meydan ve civarı, Gazipaşa Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Kunduracılar Caddesi, Kemeraltı, Maraş Caddesi, Uzun Sokak, İnönü Caddesi, Trabzonspor Bulvarı, Çukurçayır Mahallesi, Çukurçayır Caddesi, Çömlekçi Mahallesi, Çömlekçi Caddesi, 1 ve 2 Nolu Sanayi Bölgesi, Kalkınma Mahallesi, Farabi Caddesi, Beşirli Mahallesi, Devlet Sahil Yolu Caddesinde, pandemi yayılım hızını düşürmek, sosyal hareketliliği azaltmak amacıyla 16 mayıs tarihi 08.00'dan itibaren kolluk kuvvetleri ve belediye zabıtası marifetiyle, yayaların maskesiz dolaşmasına izin verilmemesine, sosyal mesafeye uyacak şekilde alışveriş, yürüyüş ve gezintilere müsaade edilmesine karar verildi."

Açıklamada, arife ve bayram günlerinde de mezarlık ziyaretlerinin kontrollü yapılabilmesi için mezarlık giriş ve çıkışlarının ayrı olarak planlanması, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilmesinin kararlaştırıldığı vurgulandı.

Yürüyüş ve spor yapmak isteyen vatandaşların da Ayasofya Mahallesi sahil yürüyüş alanında sosyal mesafeye uyacak şekilde, maske kullanarak, çevreyi kirletmeden, gerekli hijyen kurallarına uymak suretiyle yürüyüş ve spor yapmalarına müsaade edileceği aktarılan açıklamada, berber, güzellik salonu ve merkezi ile kuaför gibi iş yerlerinin uyması gereken tedbirler de hatırlatıldı.

Açıklamada, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceği, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin adli işlemlerin başlatılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir Haber
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor Haber
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor
Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı Haber
Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor Haber
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor
Adana'da Vefa Yardımlaşma Grubu'na saldırıyı CHP'li Başkanın yaptığı ortaya çıktı Haber
Adana'da Vefa Yardımlaşma Grubu'na saldırıyı CHP'li Başkanın yaptığı ortaya çıktı
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı Haber
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21'e yükseldi
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21'e yükseldi
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti
Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek
Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek
Ali Koç liglerin başlatılması kararıyla ilgili ilk yorum: Bu seneyi kurtaracağız derken önümüzdeki sezonu da yakmayalım
Ali Koç liglerin başlatılması kararıyla ilgili ilk yorum: Bu seneyi kurtaracağız derken önümüzdeki sezonu da...
Cani koca, boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü
Cani koca, boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü
Adım atacak yer kalmadı! Avcılar'daki semt pazarında akıl almaz yoğunluk
Adım atacak yer kalmadı! Avcılar'daki semt pazarında akıl almaz yoğunluk
Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu
Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu
Dua ve salavat çıkışıyla gündem olan Arınç'tan eleştirilere yanıt: Yanlışa yanlış demeyi sürdüreceğim
Dua ve salavat çıkışıyla gündem olan Arınç'tan eleştirilere yanıt: Yanlışa yanlış demeyi sürdüreceğim
Güne yükselişle başlayan gram altın 388 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 388 liradan işlem görüyor
Caner Erkin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı
Caner Erkin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı
Belediyeye ayrılan paydan yapılan kesintiler Komünist Başkan'ın elini kolunu bağladı
Belediyeye ayrılan paydan yapılan kesintiler Komünist Başkan'ın elini kolunu bağladı
Son dakika: Bedelli askerlikte ilk alım 20 Haziran'da gerçekleşecek, terhisler ise 31 Mayıs'ta başlayacak
Son dakika: Bedelli askerlikte ilk alım 20 Haziran'da gerçekleşecek, terhisler ise 31 Mayıs'ta başlayacak
Bilgisayar korsanı, Zoom üzerindeki İncil dersini ele geçirip cinsel içerikli film izletti
Bilgisayar korsanı, Zoom üzerindeki İncil dersini ele geçirip cinsel içerikli film izletti
Montpellier 42 yaşındaki futbolcusu Hilton ile yeni sözleşme imzaladı
Montpellier 42 yaşındaki futbolcusu Hilton ile yeni sözleşme imzaladı
ABD Başkanı Trump: Warp Speed projesini başlattık, korona aşısını yıl sonuna kadar bulabiliriz
ABD Başkanı Trump: Warp Speed projesini başlattık, korona aşısını yıl sonuna kadar bulabiliriz
Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak
Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
Son Dakika: Kayyum atanan Iğdır ve Siirt belediye başkanlıklarına atanan isimler belli oldu
Son Dakika: Kayyum atanan Iğdır ve Siirt belediye başkanlıklarına atanan isimler belli oldu
Augsburg Teknik Direktörü Herrlich, diş macunu almak için karantinayı ihlal etti ve yeniden karantinaya alındı
Augsburg Teknik Direktörü Herrlich, diş macunu almak için karantinayı ihlal etti ve yeniden karantinaya alındı
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
7 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,91'den işlem görüyor
7 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,91'den işlem görüyor
Son Dakika: PKK'nın Vefa Sosyal Destek ekibine saldırmasıyla ilgili 38 kişi gözaltına alındı
Son Dakika: PKK'nın Vefa Sosyal Destek ekibine saldırmasıyla ilgili 38 kişi gözaltına alındı
Korona nedeniyle iptal edilen paket tur bedellerinin iadesine esneklik getirildi
Korona nedeniyle iptal edilen paket tur bedellerinin iadesine esneklik getirildi
FIFA Al-Ittihad'ın, Slaven Bilic'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti
FIFA Al-Ittihad'ın, Slaven Bilic'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Berat Albayrak Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ersin Korkut Fahriye Evcen Burcu Esmersoy
Spor Can Bartu Metin Oktay Sergen Yalçın Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Karar Haziran Fenerbahçe Türk Lirası
Şu an buradasınız: Trabzon'da yoğun kullanılan caddelerde maske kullanımı zorunlu hale getirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 21:24:38. #1.15#
title