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Trabzon'da yılın ahisi, kalfası ve çırağı belirlendi

Trabzon'da 2020 Yılının Ahisi Of ilçesinden hasır örme ustası Göker Eksil, Yılın Kalfası Ortahisar'dan Trabzon Hasırı İmalatçısı Barış Kahvecioğlu, Yılın Çırağı da yine Ortahisar'dan takı imalatı ve onarımıyla uğraşan Hakan Demirci seçildi.

Trabzon'da yılın ahisi, kalfası ve çırağı belirlendi
31.08.2020 14:41 | Son Güncelleme: 31.08.2020 15:22

Trabzon'da 2020 Yılının Ahisi Of ilçesinden hasır örme ustası Göker Eksil, Yılın Kalfası Ortahisar'dan Trabzon Hasırı İmalatçısı Barış Kahvecioğlu, Yılın Çırağı da yine Ortahisar'dan takı imalatı ve onarımıyla uğraşan Hakan Demirci seçildi.

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) tarafından belirlenen ve Valilik bünyesinde oluşturulan değerlendirme komisyonuna sunulan adaylar arasından 2020 yılının ahisi, kalfası ve çırağı belirlendi.

Trabzon'da 2020 Yılının Ahisi olarak seçilen 1963 doğumlu Göker Eksil, 13 yaşında amcasının İstanbul Kadıköy'deki sepet hasır ve bambu örme atölyesinde işe başladı. Mesleği öğrenen Göker Eksil, 17 yaşında Kadıköy'de kendisine ait ilk atölyesini açtı ve 2010 yılına kadar İstanbul'un çeşitli semtlerinde açtığı atölyelerde mesleğini sürdürdü. Şu anda birçoğu aynı işi devam ettiren 100'ün üzerinde çırak yetiştiren Göker Eksil, 2014 yılından bu yana Trabzon'un Of ilçesindeki atölyesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kestane ve fındık ağacından mobilya yaptığını belirten Göker Eksil, "Özellikle yabani fındık ağaçlarının çay bahçelerine zarar verdiğinden bölge halkı şikayetçiydi. Yabani fındık ağaçlarını keserek mobilya yapımında kullanılıp kullanılamayacağını denedim. Olumlu sonuç alınca yüzde 100 fındık ağacından mobilya yapmaya başladım. Ormandaki tüm yabani ağaçlardan mobilya yapabiliyorum ama bölgede fındık bol olduğu için ağırlıkla fındık kullanıyorum" dedi.

Fındık ağacını atölyeye getirdikten sonra fırınlamadan zımparaya kadar birçok işlemden geçirdiklerini ve işlenmeye hazır hale getirdiklerini belirten Göker Eksil, "Bölgede bol olduğu, araziye zarar verdiği en önemlisi de çok çok dayanıklı olduğu için ürünlerimde fındık ağacı kullanıyorum. Fındık ağacını adeta turşu gibi pişiriyoruz, daha dayanıklı olması için içindeki lifleri açıyoruz acı suyu çıkarıyoruz. Dedelerimiz fındık çubuğundan kazma sapı ve küfe yapardı. Hem o geleneği devam ettiriyoruz hem de yakılacak fındık ağaçlarından katma değer yaratıyoruz" dedi.

Göker Eksil, bölgedeki Halk Eğitim Merkezlerinde kursiyerlere hasır örgü kursları verdiğini, usta öğreticilere de tecrübesiyle katkı sağladığını belirterek, "Ayrıca derslerinde kullanılmak üzere kasnak ve iskelet imal ederek Halk Eğitim Merkezlerine veriyorum. Ürettikleri ürünlerle sergiler açıyorlar" diye konuştu.

Türkiye'nin her yerine ürünlerini gönderdiğini belirten Göker Eksil, "Ayrıca Azerbaycan, Rusya, Gürcistan, Almanya gibi ülkelere de ürünlerimi satın alıp götürüyorlar" dedi.

Yılın kalfası olarak Barış Kahvecioğlu seçildi

Trabzon'da 2020 Yılının Kalfası olarak Ortahisar ilçesinde bir atölyede Trabzon Hasırı imalatçısı olarak çalışan Barış Kahvecioğlu seçildi.

1992 yılında Trabzon'da doğan Barış Kahvecioğlu, 2009 yılında hasır işlemeciliği mesleğine başladı. 2009-2011 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Çıraklık Eğitim Merkezi'nde Kuyumculuk Teknolojisi mesleği üzerine eğitim alan Kahvecioğlu, 2011 yılında da Kalfalık Belgesi almaya hak kazandı. Barış Kahvecioğlu, Coğrafi İşaretli Ürün olan Trabzon Telkari ve Hasırını satışa hazır hale getirdiklerini belirterek, üretim sürecini şöyle anlattı:

"Trabzon'da kadınlar altın tellerle evlerinde Trabzon Hasırını örüyorlar. Bize gelen örülmüş hazırları tavlıyor ve yumuşatıyoruz. Üzerinde işçiliğe başlıyoruz. Hasırların üzerindeki kırık telleri birbirine kaynak yapıyoruz. Telleri şimşir tokmakla dövüyoruz. Hasırın kenarlarını makinede düzeltiyoruz. Kelepçeleri taktıktan sonra tesviye ve zımpara yapıyoruz. Son olarak da gözle kontrol ettikten sonra tokalarını takıyoruz. Gerekli işlemlerin ardından ürünlerimiz satışa hazır hale geliyor."

Mesleğe çırak bulmakta zorlandıklarını belirten Kahvecioğlu, "Bu ürünlerin adeta son kişileriyiz. Dünyada sadece Trabzon'da üretilen Coğrafi İşaretli bir ürün ve devam ettirilmesi gerek" dedi.

Öte yandan Trabzon'da 2020 Yılının Çırağı da yine Ortahisar'da takı imalatı ve onarımı işiyle uğraşan Hakan Demirci oldu.

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, yılın ahisi, kalfası ve çırağı seçilen esnaf ve sanatkarları kutladığını belirterek, "Trabzon geçmişten günümüze bir Ahi şehri olmuştur. 2016 yılında Terzi Emine Coşkuner, 2017 yılında Kayık Ustası Ali Saraç büyüklerimiz, Türkiye'de Yılın Ahisi seçilerek bizlere büyük onur yaşatmışlardır. 2019 yılında da Çarşıbaşı ilçesinden keşan dokumacısı Ayşe Saka kardeşimiz Türkiye'de Yılın Kalfası seçildi. Trabzon esnaf ve sanatkarı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ahilik geleneklerine bağlı kalarak, devletinin ve milletinin yanında yer alacak, çalışmaya ve üretmeye devam edecektir" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

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