Trabzon'da "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi" eğitimi düzenlendi
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Trabzon'da "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi" eğitimi düzenlendi

Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Güncel
Trabzon'da 'Yerel Hayvan Koruma Görevlisi' eğitimi düzenlendi

Trabzon'da sokak hayvanlarının korunması ve bakımının sağlanması amacıyla düzenlenen "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi" eğitimine katılanlara sertifika verildi.

Trabzon'da sokak hayvanlarının korunması ve bakımının sağlanması amacıyla düzenlenen "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi" eğitimine katılanlara sertifika verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin ev sahipliğinde Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitime hayvanseverler yoğun ilgi gösterdi.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Sebahattin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun riyasetinde sahipsiz hayvanlar konusunda örnek belediye olma yolunda yoğun gayret gösterdiklerini belirterek, "Büyükşehir Belediyesi olarak yerinde kısırlaştırma çalışmalarımızı da başlatmış olup, örnek projelerle ilçe belediyeleri ve hayvanseverlerle iş birliği ve çözüm ortaklığı yapmaktayız. Öte yandan hayvansever derneklerin yanında artık yerel hayvan gönüllüleri eğitimi alan sizlerle de çözüm ortaklığı yaparak çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Şube Müdürü Akif Üzümer'in de konuşma yaptığı toplantıda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ortahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli de sokak hayvanlarına yönelik sunum gerçekleştirildi.

Toplantıya katılanlara sertifika verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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