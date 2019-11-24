Trabzon'da yerel gazetede yangın

24.11.2019 12:56 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:56

Trabzon'da yayım yapan Kuzey Ekspres Gazetesi, çıkan yangında zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesinin Gazipaşa Caddesi'nde bulunan Kuzey Ekspres Gazetesi'nde, gece saatlerinde yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangında, gazetede bulunan bilgisayarlar ve teknik malzemelerin kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Öte yandan Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, Trabzon basınının köklü gazetelerinden biri olan Kuzey Ekspres'te çıkan yangın dolayısıyla "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Yangında, gazetenin idari binasında büyük hasar meydana geldiği belirtilen mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Tek tesellimiz yangın esnasında can kaybının olmamasıdır. Başta eski TGC Başkanı ve Kuzey Ekspres Gazetesi İmtiyaz Sahibi Hasan Kurt olmak üzere gazete çalışanlarına 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, böylesi üzücü olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz."

Kaynak: AA