Trabzon'da yeni yaş çay sezonu başladı Trabzon'da yeni yaş çay sezonu, Of ilçesinde düzenlenen programla başladı.

Trabzon'da yeni yaş çay sezonu, Of ilçesinde düzenlenen programla başladı.

Of ilçesi Eskipazar Çay Fabrikası'nda düzenlenen programa, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Salih Cora ve Bahar Ayvazoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Arsin Belediye Başkanı Sait Gürsoy ile daire amirleri katıldı.

Programda, yeni yaş çay sezonunun kazasız, belasız ve bereketli geçmesi için dua edildi.

İlgililer daha sonra fabrikada incelemede bulundu, çay alım ambarını ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

Öte yandan ÇAYKUR'un, ilk 3 günde 16 bin ton civarında yaş çay yaprağı aldığı da öğrenildi.

Kaynak: AA