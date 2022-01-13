Trabzon'da yeni otogar inşaatı sürüyor

TRABZON (İHA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, önem verdiği projeler arasında yer alan yeni otogar alanında incelemelerde bulundu.

Trabzon halkı tarafından uzun yıllardır yıkılması istenen ve adeta şehrin kanayan yarası haline gelen otogar, şehre yakışır bir görüntüye kavuşuyor. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yeni otogar alanında incelemelerde bulunarak, firma yetkililerinden bilgi aldı. Başkan Zorluoğlu'nun incelemeleri sırasında ilgili daire başkanları ve firma yetkilileri eşlik etti.

Projeyle yakından ilgilenen ve çalışmaların gidişatından memnuniyet duyan Başkan Zorluoğlu, "Şehirlerarası Otobüs Terminali, son yıllarda şehrin adeta kanayan yarası haline gelmiş önemli bir sorundu. Mevcut otogar ihtiyacı karşılayamaz hale gelmekle birlikte, görüntü olarak da Trabzon'a yakışmıyor. Yeni otogar projemizde şu anda inşaatımızın radye temelleri atıldı. Mekanik binası tamamlandı. Ana binanın bodrum sığınakları ve 5 bin 500 metre temel imalatı yapıldı. Bunların yanı sıra dere kenarındaki güçlendirici ve önleyici istimlak perdelerinin yüzde 80'i tamamlandı. Çok kısa bir zamanda üst ana binalara başlanacak. Burası aynen projede göründüğü gibi olacak. Biz teknolojiyi de kullanarak, otogarın içini de vatandaşımıza tanıttık. Dolayısıyla vatandaşımız yapılacak binanın sadece dışını değil içini de görmüş oldu. İnşallah tamamlandığında modern, ihtiyacı karşılayacak ve şehrimize yakışır bir otogarı hayata geçireceğiz" dedi.

Yeni otogar projesiyle ilgili de bilgiler veren Başkan Zorluoğlu, "28 araçlık otobüs peronlarını barındıran yeni terminal, vatandaşlarımızın rahat edebilmesi açısından da 104 araçlık özel otoparka sahip olacak. Yaklaşık 5.000 metrekarelik taban alanına oturan yapı içerisinde ulaşım ve hizmet birimlerinin yanı sıra yaklaşık bin 200 metrekarelik kiralanabilir ticari alanlar ve 800 metrekarelik ofis birimleri bulunmaktadır. Bu konuda hemşehrilerimizden de olumlu geri dönüşler alıyoruz ve yeni otogarı sabırsızlıkla beklediklerini dile getiriyorlar" ifadelerini kullandı. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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