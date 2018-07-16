Trabzon'da Yaz Okuluna Yoğun Katılım

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 3. düzenlediği yaz okulu, yoğun katılımla devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesine ait 5 ayrı kurs merkezinde düzenlenen Ortahisar İlçe Müftülüğü ve Ortahisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün de destek verdiği, yaz okulunda 10 branşta, 18 öğretici eşliğinde 850 kursiyere eğitim veriliyor.

Trabzon'da 25 Haziran'da başlayan ve 17 Ağustos'ta sona erecek olan yaz okuluna katılan öğrencilerin çeşitli eğitim materyalleri de Büyükşehir Belediyesince ücretsiz olarak karşılanıyor.

Büyükşehir Belediyesi yaz okulunda, kültürel ve bilgiye dayalı aktivitelerden, değerler eğitimine kadar çocukların sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sağlayacak etkinliklere yer veriliyor.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yaptığı açıklamada, geleceğin teminatı olan çocukların en iyi şekilde yetişmelerine katkıda bulunmak için yaz okulu faaliyetini geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Gümrükçüoğlu, "Kurslarımızda çocuklarımızın sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunarak, özgüvenlerini artırmayı ve kişisel gelişimlerini desteklemeyi hedefliyoruz. Sosyal belediyeciliğin gereklerinden biri olarak açtığımız kursa katılan çocuklarımıza başarılar diliyor, destek veren paydaş kurumlarımıza da teşekkür ediyorum." dedi.