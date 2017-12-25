Trabzon'da Yaylada Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı
Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı yaylada mahsur kalan vatandaşlar, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.
Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı yaylada mahsur kalan vatandaşlar, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, gezmek için Hıdırnebi Yaylası'na giden 3 kişi, araçlarıyla patika yolda kara saplanarak mahsur kaldı. Vatandaşlar, sabaha karşı jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine arama ve kurtarma teknisyenlerinden oluşan 4 kişilik AFAD ekibi, jandarma ekipleriyle bölgeye giderek, 3 kişiyi bulundukları yerden aldı.
Vatandaşların, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.