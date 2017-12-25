Trabzon'da Yaylada Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı yaylada mahsur kalan vatandaşlar, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, gezmek için Hıdırnebi Yaylası'na giden 3 kişi, araçlarıyla patika yolda kara saplanarak mahsur kaldı. Vatandaşlar, sabaha karşı jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi.



İhbar üzerine arama ve kurtarma teknisyenlerinden oluşan 4 kişilik AFAD ekibi, jandarma ekipleriyle bölgeye giderek, 3 kişiyi bulundukları yerden aldı.



Vatandaşların, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.