Trabzon'da Yaylada Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı

Trabzon'da Yaylada Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı yaylada mahsur kalan vatandaşlar, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Trabzon'da Yaylada Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı yaylada mahsur kalan vatandaşlar, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, gezmek için Hıdırnebi Yaylası'na giden 3 kişi, araçlarıyla patika yolda kara saplanarak mahsur kaldı. Vatandaşlar, sabaha karşı jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine arama ve kurtarma teknisyenlerinden oluşan 4 kişilik AFAD ekibi, jandarma ekipleriyle bölgeye giderek, 3 kişiyi bulundukları yerden aldı.

Vatandaşların, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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