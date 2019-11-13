Trabzon'da yayla ve meralardaki kaçak yapılar yıkılıyor
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Trabzon'da yayla ve meralardaki kaçak yapılar yıkılıyor

Trabzon'un Düzköy ilçesi Haçkalı Baba Yaylası'ndaki kaçak yapıların yıkım çalışmaları devam ediyor.

13.11.2019 13:00 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:00
Trabzon'da yayla ve meralardaki kaçak yapılar yıkılıyor

'un ilçesi Haçkalı Baba Yaylası'ndaki kaçak yapıların yıkım çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, yayladaki kaçak 11 bina ile 2 temel inşaatının yıkımı için bölgeye gelen iş makineleriyle çalışmalara başlandı.

Jandarma ekiplerinin de geniş güvenlik önlemleri aldığı bölgede, yıkımlara zaman zaman bina sakinleri tepki gösterdi.

Ekiplerin farklı noktalarda gerçekleştirdiği yıkımların devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA
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