Trabzon'da yaya yoğunluğunu önlemek için bariyerli önlem TRABZON'da polis ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında insan yoğunluğunun yaşandığını Uzunsokak giriş ve çıkışına bariyerler yerleştirerek önlem aldı.

TRABZON'da polis ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında insan yoğunluğunun yaşandığını Uzunsokak giriş ve çıkışına bariyerler yerleştirerek önlem aldı.

Kentte, özellikle gençlerin, güneşli havayı fırsat bilerek sokağa çıkıp, trafiğe kapalı olan Uzunsokak'ta dolaşması üzerine harekete geçildi. Polis ekipleri, sokağın giriş ve çıkışına bariyerler yerleştirerek önlem aldı. Bariyerlerin yer aldığı noktada bekleyen polis ekipleri, gün boyu kontrollerde bulunarak, işi olmayan kişilerin sokağa girmesine izin vermiyor.ATM'LERE DE BARİYERLİ ÖNLEM

Kentte, vatandaşların yakın temasının olduğu bankaların ATM'lerine yönelik de tedbirler artırıldı. Ekipler, yeni tip koronvirüsü (Covid-19) salgınına karşı, vatandaşların yoğun kullandığı ATM'lerin önüne sosyal mesafenin korunması için bariyer yerleştirdi. Polis ve zabıta ekipleri, PTT gibi bazı kamu kuruluşları önünde işlem için bekleyen kişilere sosyal mesafenin korunması yönünde uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: DHA