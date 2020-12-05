Trabzon'da yaşlı adamı evinde gasbeden 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı
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Trabzon'da yaşlı adamı evinde gasbeden 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

05.12.2020 17:59 | Son Güncelleme: 05.12.2020 18:02
Trabzon'da yaşlı adamı evinde gasbeden 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde, evine girdikleri yaşlı adamı gasbeden 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde, evine girdikleri yaşlı adamı gasbeden 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 89 yaşındaki A.K'nin evine pencereden giren ve zorla yaşlı adamın üzerini arayan şüphelilerin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin İ.A, T.A, B.A. ve Y.S. olduğunu belirleyen jandarma ekipleri, bu kişilerin ikametlerine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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