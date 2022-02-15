Trabzon'da yaşanan olayda acı detay

Trabzon'un Sürmene ilçesinde, yol kenarına park ettiği aracının içerisinde silahla vurulmuş halde bulunan iş insanının kardeşini arayarak "intihar edeceğim" dediği öğrenildi.

Of ilçesinde kuyumcu dükkanı işleten ve oto galericilik yapan Abdullah Sakal, Sürmene ilçesi Çavuşlu Mahallesi'nde Karadeniz sahil yolunda sağ şeride park ettiği aracının içerisinde başından tek kurşunla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay yerinden geçen vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Servis ile polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan belirlemeden Sakal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Abdullah Sakal'ın canına kıymadan önce kendinden küçük erkek kardeşi M.S.'yi aradığı ve "intihar edeceğim" diyerek telefonu kapattığı öğrenildi.

Ağabeyinden aldığı telefonla şok geçiren M.S., daha sonra ağabeyinin ölüm haberini aldı. Aldığı haberle yıkılan M.S.'nin hemen olay yerine giderek ağabeyinin intihar ettiği aracın arka kapısının camını kırıp kapıları açtığı öğrenildi.

Of ilçesinde kuyumculuk ve oto galericilik yapan Abdullah Sakal'ın ölüm haberi, çok sevildiği çevresi tarafından da üzüntüyle karşılandı.

Abdullah Sakal'ın cansız bedeni Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

(Fatih Yılmaz/İHA)