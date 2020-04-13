Trabzon'da yasak bitti, denetimler sıkılaştı KORONAVİRÜS salgınının yayılmasının önlenmesi için ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Trabzon'da hayat normale döndü.

KORONAVİRÜS salgınının yayılmasının önlenmesi için ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Trabzon'da hayat normale döndü. Yasağının sona ermesiyle, polis ve zabıta ekipleri de denetimlerini sıkılaştırdı.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı dün gece sona erdi. Trabzon'da 48 saatlik sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından yasaklı yaş sınırı dışında kalan vatandaşlar sabah saatlerinde evlerinden çıktı. Belediye otobüslerinin sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hizmet vermeye başladığı kentte, vatandaşlar yasağın ardından işlerine döndü. Hafta sonu kapalı kalan iş yerleri de sabah saatlerinde kepenklerini açtı, kentteki özellikle yasakla birlikte boş kalan Karadeniz Sahil Yolu'nda trafik akışı ise normal seyrine döndü. Az sayıda yoğunluğun yaşandığı kent merkezinde, vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaya özen gösterdiği görüldü. Trabzonluların, 'evde kal' çağrılarına da uyarak, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmadığı gözlendi.

KAHRAMANMARAŞ CADDESİ DE KAPATILDIKoronavirüs önlemleri kapsamında daha önce bariyerle çevrilip, kontrollerde bulunulan Uzunsokak ve Kunduracılar Caddesi'nin ardından Kahramanmaraş Caddesi de araç trafiğine kapatıldı. Bariyerle çevrilen caddede, polis ekipleri kontrollerde bulunuyor, yayaların maskesiz geçişine izin vermiyor.Yasağın sona ermesiyle, polis ekipleri, cadde ve sokaklarda güvenlik önlemlerini sürdürüp, vatandaşlara, maskesiz dolaşmamaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarılarda bulunuyor. Zabıta ekipleri de iş yerlerinde denetimlerini sürdürüyor.'ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN'Hafta sonu için alınan sokağa çıkma yasağının iyi bir uygulama olduğunu belirten Yaşar Başkan "İki gün evde oturdum şimdi elektrik faturamı ödemeye gidiyorum. Sokağa çıkma yasağı milletin sağlığı için iyi bir uygulama. Allah yardımcımız olsun" dedi.Dursun Arslan da "Banka ile ilgili bir ödemem vardı, onun için dışarıya çıktım. İki günlük sokağa çıkma yasağı güzel bir uygulamaydı, bundan memnunuz. Bunun olumlu yansıdığını düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA