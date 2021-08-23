Trabzon'da yasa dışı tütün mamulleri satışı yapan kişi hakkında adli işlem başlatıldı
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Trabzon'da yasa dışı tütün mamulleri satışı yapan kişi hakkında adli işlem başlatıldı

Trabzon'da yasa dışı tütün mamulleri satışı yapan kişi hakkında adli işlem başlatıldı
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, yasa dışı tütün mamulleri ticaretiyle mücadele kapsamında bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, yasa dışı tütün mamulleri ticaretiyle mücadele kapsamında bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erdoğdu Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde ülkeye yasa dışı yöntemlerle ve vergisiz girdiği tespit edilen tütün, tütün mamulleri ve mükerrer bandrollü ürünlerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, iş yerinde yaptıkları aramada, 357 kutu bandrolsüz boş makaron, 43 kutu bandrolsüz dolu makaron, 55 paket bandrolsüz sigara ve 34 paket markalı bandrolsüz tütün ele geçirdi.

İşletme sahibi M.R.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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