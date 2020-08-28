Trabzon'da yapılan Atletizm 1. Lig müsabakaları tamamlandı Trabzon'da düzenlenen Atletizm 1. Lig müsabakaları tamamlandı.

Trabzon'da düzenlenen Atletizm 1. Lig müsabakaları tamamlandı. Erkeklerde Mardin Atletizm, kadınlarda ise ligi İstanbul BBSK zirvede bitirerken 4 takım ise Süper Lig'e yükseldi.

Trabzon'da yapılan Spor Toto 1.Lig Atletizm müsabakaları tamamlandı ve 4 takım Süper Lig'e yükseldi. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen ve iki gün süren yarışmalar büyük çekişmelere sahne oldu. Söğütlü Atletizm Sahasında 10'u kadın toplam 25 ekibin katıldığı çekişmeli mücadelelerin ardından, erkeklerde ilk iki sırayı alan Mardin Atletizm ile Jandarmagücü, kadınlarda ise İstanbul BBSK ile Mardin Atletizm, önümüzdeki yıl için üst lige çıkan takımlar oldular.

Pandemi sebebiyle tek kademe olarak gerçekleştirilen müsabakaları Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Cintimar ve Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Bİrdal Öztürk de takip etti. Mersin Amatör Atletizm, Mardin Atletizm, Sakarya BŞB, Samsun Atak Spor, Eskişehir Büyükşehir Gençlik, Erzurum Gençlik SK, İstanbul BBSK, İzmit Belediye SK, Trabzon Karayolları ve Van Gençlik Spor Kulüplerinin katıldığı Kadınlar grubunda 20 yarışmanın 14'ünü kürsüde tamamlayıp 8'ini kazanan İstanbul BBSK, 164 puanla şampiyon olurken, Mardin Atletizm 134 puan topladı. İlk gün sonunda potada olan Samsun Atak Spor ise 122 puanla yarışmaları üçüncü olarak noktaladı.

Mardin Atletizm, Ankara Jandarmagücü, Samsun Asarcık Gençlik, Mersin Yüksel Spor, Tokat Anadolu Gençlik, Trabzon Karayolları, Gazi Üniversitesi SK, Sakarya BŞB, Denizli BŞB, Erzurum BŞB, Gaziantep Gençlik SK, Konya BŞB, Eskişehir BŞB, Şırnak İdil Omelka Spor ve Van Gençlik kulüplerinin mücadele ettiği erkeklerde ise Mardin Atletizm, ilk gün 3, ikinci gün ise 5 yarışmada birincilik elde etti. Mardin, toplamda 245,5 puan toplarken, bir yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e çıktı. Jandarmagücü ise ilk günü dördüncü tamamladıktan sonra, ikinci gündeki çıkışıyla ikinciliğe yükseldi ve Süper Lig biletini aldı. Yarışmaları Jandarmagücü 224, üçüncü sırada finiş gören Tokat Anadolu Gençlik ise 217 puanla bitirdi.

Yarışmaların, pandemiye rağmen çok büyük bir katılımla gerçekleştiğini ifade Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Cintimar, "Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde yaptığımız taramaların da etkisiyle, en büyük katılımla müsabakaları tamamladık. Çok yetenekli gençler var ve yakın gelecekte bu sporcular uluslar arası arenada kendilerini gösterecek potansiyeldeki sporcular. Umut doluyuz" dedi. İl Müdürü Birdal Öztürk de, "Böyle önemli bir turnuvaya, yoğun katılım sağlanması memnuniyet verici" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA