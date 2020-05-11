Trabzon'da yapılacak yeni otogarın proje aşaması tamamlandı
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Trabzon'da yapılacak yeni otogarın proje aşaması tamamlandı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak yeni otogarın, proje aşamasının tamamlandığı bildirildi.

Trabzon'da yapılacak yeni otogarın proje aşaması tamamlandı
11.05.2020 14:36 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:36

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak yeni otogarın, proje aşamasının tamamlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun önem verdiği projeler arasında yer alan yeni otogarın ihale işlemlerine mayıs sonu haziran başı gibi başlanmasının planlandığı belirtildi.

Şehirde önemli bir eksikliğin giderileceği belirtilen yeni terminalin, 2021 yılının sonunda yeni yerinde hizmet vereceği vurgulanan açıklamada, "Trabzon halkı tarafından uzun yıllardır yıkılması istenen ve adeta kanayan yara haline gelen otogar, nihayet şehre yakışır bir görüntüye kavuşacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, mevcut otobüs terminalinin zamanla artan ihtiyaca cevap verememesi nedeniyle Trabzon halkının, terminali uğrak yeri olarak kullanacağı, yeterli hizmetin sunulduğu, bulunduğu çevreye kimlik kazandıracak yeni bir otobüs terminali projesinin tasarlandığı kaydedildi.

Ortahisar ilçesi Sanayi Mahallesi, Anadolu Bulvarı üzerinde 30 bin 144 metrekarelik arsada konumlandırılan yeni terminal projesi ile kent içi trafiğin rahatlatılmasının amaçlandığına dikkat çekilen açıklamada, çatı formunun çeşitli projeksiyon gösterilerinde kullanılarak yapının kentsel bellekte yer edinmesinin sağlandığı belirtildi. Açıklamada, şu değerlendirmeler yer aldı:

"Yaklaşık 5 bin metrekarelik taban alanına oturan yapı içerisinde ulaşım ve hizmet birimlerinin yanı sıra yaklaşık 1200 metrekarelik kiralanabilir ticari alanlar ve 800 metrekarelik ofis birimleri bulunmaktadır. Kullanıcıların rahat bir şekilde yolculuk yapabilmesi adına peyzajla birlikte otobüs peronlarına kadar kesintisiz, net bir yolcu aksı belirlenmiştir. Bu aks çevresindeki kafeterya, büfe, berber gibi ticari birimler ve rekreasyon alanlarıyla beslenmiştir. Böylelikle terminallerde kısa, orta, uzun süreli vakit geçiren kullanıcıların her türlü ihtiyaçlarına cevap verilmesi amaçlanmıştır."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorluoğlu da Trabzon'a yapılacak yeni otogarın proje çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Şehirlerarası Otobüs Terminalinin, son yıllarda şehrin adeta kanayan yarası haline gelmiş önemli bir sorunu olduğuna dikkati çeken Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Malumunuz mevcut otogar ihtiyacı karşılayamaz hale gelmekle birlikte görüntü olarak da Trabzon'a yakışmıyor. 40 yıl önce yapılan otogarın yenilenmesi seçim vaatlerimiz arasındaydı. Göreve gelir gelmez yer tespiti yaptık. Otogarı mevcut yerinden Galericiler Sitesi'nin ve bizim de Fen İşlerimizin olduğu alana taşıyacağız. Bu noktada şehre yakışır bir terminal yapmak için ilk adım olan proje çalışmamızı tamamlamış bulunmaktayız. Modern, ihtiyacı karşılayacak, Trabzon'a yakışır bir otogar yapmak istiyoruz. 2021 yılının sonunda yeni otogarımıza taşınmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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