Trabzon'da yapılacak olan "Trabzon Su Temini Projesi" temmuz ayında başlıyor
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Trabzon'da yapılacak olan "Trabzon Su Temini Projesi" temmuz ayında başlıyor

Ortahisar ilçesi, "Trabzon Su Temini Projesi"ne 10 Temmuz'da başlanacağı bildirildi.

Trabzon'da yapılacak olan
12.06.2020 10:23 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:26

Ortahisar ilçesi, "Trabzon Su Temini Projesi"ne 10 Temmuz'da başlanacağı bildirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında 565 kilometre içme suyu hattının yapılacağı belirtildi.

Avrupa Birliği'nin, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı fonları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşu TİSKİ tarafından sağlanacak toplamda 15 milyon 553 bin 650 avroluk kaynakla yeni içme suyu şebekesi yapımı projesinin görüşüldüğü ifade edildi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur, Genel Sekreter Yardımcısı Gürcan Başar, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Görmüş, daire başkanları, şube müdürleri ve yüklenici firma yetkililerinin katıldığı kaydedildi.

Proje genelinde Ortahisar sınırları içerisinde bulunan 565 kilometre içme suyu şebeke hattı ile 25 bin 900 abone bağlantısı yapılacağı belirtilen açıklamada, 259 kilometre abone bağlantı borusu, 16 akış ölçme odası, 96 basınç düşürme vanası odası ve 7 bakiye klor ölçüm odası, yatay delgi ile 253 metre karayolu geçişi, 477 metre askıda köprü geçişi, 1.312 adet yangın musluğu proje dahilinde inşa edileceği vurgulandı.

Ayrıca ihtiyaç olan yerlerde içme suyu ile birlikte kanalizasyon ve yağmursuyu şebekeleri de eş zamanlı olarak inşa edileceği ve projede 30 adet içme suyu deposunun yapımı, 22 adet içme suyu deposunun ise onarılarak hizmete açılmasını planlanıyor. Projenin ise 2023 yılı haziran ayına kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Zorluoğlu, Trabzon için tarihi bir projeyi hayata geçireceklerini ifade etti.

Zorluoğlu, Trabzon'un geneli için kaliteli ve kesintisiz içme suyu teminini amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Şehrimizin kalbi olan Ortahisar ilçemize 565 kilometrelik yeni içme suyu şebekesi kazandıracağımız büyük projemize başlıyoruz. Bu proje sadece TİSKİ'nin değil tüm birimlerimizle Trabzon Büyükşehir ve Ortahisar Belediyemizin hep birlikte sahipleneceği bir büyük projedir. Bu yüzden tüm paydaşlarımızla projeyi sahiplenip, en kısa sürede şehrimize kazandırmayı amaçlıyoruz. Müteahhit firmaya yer teslimini yaptık. Şantiye sahası kuruldu. İlk kazma 10 Temmuz'da vurulacak inşallah."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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