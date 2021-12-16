Son dakika haberi | Yanlış kişiye teslim edilen emanet para, polisin çalışmasıyla geri alındı

TRABZON (AA) - Trabzon'da yanlış kişiye teslim edilen 700 avro, polisin çalışmasıyla geri alındı.

Alınan bilgiye göre, yurt dışında yaşayan kişi, Trabzon'daki yakın akrabası E.A'yı arayarak, kendisine göndereceği 700 avroyu bir arkadaşına ulaştırmasını istedi.

E.A, parayı teslim edeceği kişi ile telefonda görüşerek Ortahisar ilçesindeki bir mağazanın önünde buluşmayı kararlaştırdı.

Buluşma noktasına giden E.A, 700 avroyu telefonda görüştüğünü zannettiği kişiye teslim ettikten sonra buradan ayrıldı.

Paranın teslim edilmesi gereken kişi, bir süre sonra E.A'yı telefonla arayarak buluşma noktasında beklediğini ve ne zaman geleceğini sordu.

Parayı yanlış kişiye verdiğini anlayan E.A, durumu polise bildirdi.

E.A'nın şikayeti üzerine bölgedeki MOBESE ve iş yeri güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, 4 gün süren çalışmanın ardından parayı alan kişinin kimliğini tespit etti.

Kent merkezinde yakalanan şüpheli, 700 avroyu polise teslim etti.

Bu kişi hakkında, "güveni kötüye kullanma" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, buluşma noktasına gelen E.A'nın cep telefonu ile konuşan kişiye cebinden çıkardığı parayı saydıktan sonra teslim ettiği, ardından ikisinin de bölgeden uzaklaştığı anlar görülüyor.