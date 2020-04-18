Trabzon'da yangın çıkan tarihi cami kullanılamaz hale geldi
Trabzon'un Sürmene ilçesinde, sabah saatlerinde yangın çıkan tarihi cami kullanılamaz hale geldi.
18.04.2020 18:46 | Son Güncelleme: 18.04.2020 18:46
Trabzon'un Sürmene ilçesinde, sabah saatlerinde yangın çıkan tarihi cami kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 100 yıllık Yeşilköy Camisi'nde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin çabası sonucu söndürülen yangında, plastik kaplamalı minaresi ve ahşap kısımları tamamen yanan cami kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA